Севастопольцы передают сведения о воевавших родных для проекта «Дорога памяти»

Увековечить память всех участников Великой Отечественной войны, защищавших Советский Союз. Такова задача мультимедийного музея, который будет возведён к 75-летию Победы возле Главного храма Вооруженных сил России. Галерея получила название “Дорога памяти”. Предоставить для нее материалы может любой, кто помнит и чтит своего родственника, сражавшегося за Родину.

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Курсант филиала Нахимовского военно-морского училища Игнат Кутана заполняет анкету вместе с работником музея Черноморского флота. Несколько минут потребуется, чтобы сохранить память о его предке навсегда. Прадед юноши Христофор Кутана освобождал Украину от фашистов. Прорывался в Крым. Погиб на поле боя.

«Получил сильное ранение, но участвовал в бою до конца, не обращаясь в санчасть. В конце боя ему была оказана медицинская помощь, но началось заражение крови, и он умер», – рассказывает Игнат.

То немногое, что сохранилось о прадеде в семейном архиве, Игнат вместе с матерью передают в цифровую галерею “Дорога памяти”.

“Захоронен в селе Юрьевка Запорожской области в братской могиле, – говорит Виктория Кутана. – Может, где-то сохранились ещё какие-то данные. В нашей семье сохранилась только фотография и то, что мы знаем”.

У родственников действительно есть шанс узнать больше о героическом предке. Участники проекта “Дорога памяти” Министерства обороны помогают пополнить базу данных. В ней почти 30 миллионов записей обо всех солдатах и офицерах, воевавших в Красной армии. Сведения о каждом сверяют с архивными документами.

Передать информацию о своих предках можно самостоятельно. На сайте “Память народа” ввести известные данные биографии, воинское звание, место службы и загрузить фотографию. Сведения поступят в мультимедийную галерею “Дорога памяти”.

Иногда это шанс пролить свет на фронтовую биографию людей, ставших известными уже в мирные годы. Еще один курсант филиала Нахимовского военно-морского училища Максим Гресь показывает фото прадеда. Николай Тимофеевич Гресь был оперным певцом. Ансамбль песни и пляски Черноморского флота – Большой театр – ансамбль имени Александрова – таков творческий путь заслуженного артиста России. Но был ещё и боевой.

“Мой прадед прошёл от города Севастополь через Керченский пролив в Новороссийск, оттуда на Кавказ. Дошел до города Поти в Грузии и вернулся обратно, освобождая местность от фашистских захватчиков”, – рассказывает Максим.

В музее Черноморского флота помогли уже сотням горожан внести данные о родственниках в галерею “Дорога памяти”. Имена и фотографии бойцов Великой Отечественной сохранит новый мультимедийный музей. К 75-летию Победы его откроют у Главного храма Вооруженных Сил России.

Олег Смирнов, Александр Соловьёв

Источник: Вести.Севастополь