Севастопольцы победили во всероссийском конкурсе "Семья года"

Семья Гридчиных из Севастополя стала победителем всероссийского конкурса “Семья года” в номинации “Семья-хранитель традиций”, сообщила пресс-служба правительства города в среду.

Семья Гридчиных – династия военных моряков в третьем поколении. Она продолжает традиции отцов и дедов в служении Родине и передает любовь к городу подрастающему поколению. Сейчас в семье 5 детей, 7 внуков и 1 правнук.

Торжественная церемония награждения победителей пройдёт в Кремле 30 октября.

В этом году конкурс проходил по пяти номинациям: “Многодетная семья”, “Молодая семья”, “Сельская семья”, “Золотая семья”, “Семья – хранитель традиций”. В региональных этапах конкурса приняло участие 3343 семьи, во всероссийском – 353.

«По итогам Всероссийского конкурса будет издана Национальная книга-летопись. Она включит в себя два издания, в первом будут представлены истории семей-победителей, а во втором – информация обо всех участниках Всероссийского конкурса», – говорится в сообщении.



Источник: Вести.Севастополь