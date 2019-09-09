Севастопольцы пожаловались на работу городского автобуса №30

9 сентября 2019     20
Севастопольцы пожаловались на работу городского автобуса №30

На аппаратном заседании правительства города начальник управления обеспечения мероприятий гражданской защиты департамента общественной безопасности Севастополя Александр Веселков сообщил, что севастопольцы жалуются на работу маршрута №30. Он соединяет улицу Фадеева и площадь Ушакова.  

Он также отметил, что на прошлой неделе в системе “Инцидент Менеджмент” больше всего обращений горожан поступило по линии департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.  За отчетный период зарегистрировано 372 сообщения, из них исполненных –  341 (92%). На контроле находится 95 обращений, просроченных  нет. По итогам обработки обращений горожан Александр Веселков озвучил рекомендации.

“Департаменту транспорта в связи с многочисленными обращениями граждан обязать перевозчика принять меры для улучшения качества и условий обслуживания маршрута №30 до 11 сентября”, – сказал Веселков.

Кроме того, по его словам, 960 обращений за неделю поступило на телефон горячей линии 15-63.  Исполнено 90% из них. Больше всего севастопольцев волновали вопросы по электроснабжению и ЖКХ – по 15 %, а также по благоустройству территорий -11%.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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