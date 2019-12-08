Севастопольцы поздравили ветерана Великой Отечественной войны с Днём Героев Отечества

8 декабря 2019     16
Севастопольцы поздравили ветерана Великой Отечественной войны с Днём Героев Отечества

В Доме офицеров флота сегодня утром прошла встреча в честь Ивана Патука. В свои 97 лет он вспоминает, как его отряд штурмовал Сапун-гору весной 1944-го. На концерт пришли школьники, курсанты севастопольских училищ, военнослужащие, родные и близкие ветерана.

Записи из дневников, письма, наградные листы, фронтовые открытки, фотографии из семейных архивов – редкие документы помогают год за годом восстановить события из биографии Героя.

Иван Иванович Патук – разведчик, участник освобождения Севастополя. Сегодня он единственный живущий в Севастополе участник штурма Сапун-горы.

Встреча приурочена ко Дню Героев России, который ежегодно отмечают 9 декабря.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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