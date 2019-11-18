Севастопольцы поздравили Деда Мороза с Днём Рождения

18 ноября 2019     6
Севастопольцы поздравили Деда Мороза с Днём Рождения

Почему Дед Мороз отмечает этот праздник не зимой, а осенью, и какие подарки южане передают в резиденцию волшебника в Великом Устюге.

У сказки есть адрес, уверены те, кто отправляет письма в резиденцию Деда Мороза. Но если чаще в конвертах списки подарков, которые дети хотят на Новый Год, в этот день всё иначе. Пожелания счастья и здоровья оставляют для самого волшебника. В ноябре, в первые глубокие заморозки в Великом Устюге, он празднует День Рождения. В честь этого события в Херсонесе и эко-парке Лукоморье провели необычную акцию. Севастопольским детям предложили приготовить для Деда Мороза открытки. Их можно было не только нарисовать, но и слепить из пряничного теста.

В мастер-классах по созданию съедобной открытки решили участвовать кондитеры из разных концов полуострова – от Евпатории до Феодосии и Керчи. Они верят, что созданный ими гигантский пряник Дед Мороз не будет есть сразу, а украсит им свою резиденцию. Храниться такой сувенир может несколько лет, а съедобным он остаётся год за счёт использования в пряничном тесте природных консервантов.

«Кто что любит, тот то и кладёт. В основном: корица, имбирь, кардамон, мускатный орех, гвоздика», – рассказывает кондитер Виктория Виноградова.

А ещё в пряничное тесто добавляют мёд. Участники акции «Открытка для Деда Мороза» желают зимнему волшебнику есть побольше этого полезного лакомства и других витаминов.

И вот все пряники готовы, открытки подписаны, для пересчёта их доставляют в парк «Лукоморье».

Вес сладкой открытки превышает 15 килограммов, вместе с ней сюда прислали более 11 тысяч поздравительных карточек со всего Крыма. Деду Морозу желают снега, долголетия и спрашивают, сколько ему исполнилось. Ответить на эти вопросы волшебник сможет уже через 10 дней, когда «Почта Крыма» доставит ему посылку.

А пока севастопольцы выходят на видеосвязь с Великим Устюгом: «Дорогие мои крымчане, здравствуйте, мои родные! Спасибо вам, мои хорошие, за поздравление! Жду встречи с вами, дорогие мои, непременно буду в гости!»

Анна Шустер, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь

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