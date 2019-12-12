Севастопольцы получили новые квитанции с перерасчетом за отопление

12 декабря 2019     22
Севастопольцы получили новые квитанции с перерасчетом за отопление

Сегодня севастопольцы, которым в прошлом месяце пришли квитанции за отопление с отдельной строкой “общедомовые нужды” сразу за десять месяцев, получили перерасчёт.

Всего за два дня почта доставила 8200 новых квитанций в разные районы города и сёла. Правила об оплате тепла в подъездах и на чердаках в этом году вступили в силу по всей стране. Однако в Севастополе во многих домах центрального отопления нет, как и обогревательных приборов в местах общего пользования.

«Со своей стороны, по поручению губернатора, мы отправили обращение в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с просьбой разъяснить, каким же образом производить начисления по плате за отопление, за общедомовые нужды именно для Севастополя», – рассказала Надежда Дидюра, глава пресс-службы ГУПС «Севтеплоэнерго».

Сверить цифры и сделать перерачёт обещают также тем, кто уже успел оплатить сумму из ошибочной квитанции. В министерстве строительства России уже взяли этот вопрос на контроль.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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