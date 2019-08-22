Севастопольцы помогли полицейским задержать подозреваемого в грабеже

22 августа 2019     6
Севастопольцы помогли полицейским задержать подозреваемого в грабеже

Жертвы ограбления догнали злоумышленника и передали его полиции.

Незнакомец похитил из салона автомобиля сумку, в которой находился мобильный телефон. Пожилая пара оставила машину на парковке у торгового центра и отправилась за покупками. Подозреваемый с помощью кодграббера сумел проникнуть в салон автомобиля, и датчик чип-ключа дал сигнал владельцам машины, что она не закрыта.  

Вернувшись на парковку, супруги увидели злоумышленника. Они бросились за ним, а вместе с ними и другие жители. Мужчину удалось задержать. Севастопольцы вызвали полицию. Сотрудники МВД изъяли у задержанного похищенную сумку и вернули хозяевам. Злоумышленником оказался 43-летний житель Санкт-Петербурга. На него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ «Грабёж».

 Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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