Севастопольцы предлагают поправки в федеральный законопроект о виноделии

Виноградари Севастополя и Крыма подготовили отзыв на федеральный законопроект о виноделии, который сейчас рассматривает Государственная Дума.

По мнению виноделов, документ должен четко разграничивать производителей, работающих исключительно с местным виноградом, и тех, которые используют импортный виноматериал. Об этом аграрии заявили на встрече за круглым столом в Законодательном собрании. По мнению собравшихся, из закона стоит исключить пункт о запрете ввоза импортного вино материала, дополнить пункт об интернет-продажах, что позволит продвигать вина стоимостью свыше тысячи рублей.

Заместитель губернатора Мария Литовко отметила: в законе есть ограничения по господдержке посадочного материала иностранного происхождения, но, по её словам, в России в настоящее время нет такого объёма и уровня посадочного материала, который сейчас требуется для развития отрасли. До 29 ноября виноградари окончательно сформулируют свои предложения, после чего внесут документ в Законодательное собрание города. А местные парламентарии передадут его в профильный комитет Госдумы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь