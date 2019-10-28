Севастопольцы примут участие в конференции по паллиативной помощи в Москве

28 октября 2019     23
Севастопольцы примут участие в конференции по паллиативной помощи в Москве

В Москве 30 и 31 октября пройдёт V Конференция «Развитие паллиативной помощи взрослым и детям».

На крупнейшем в России образовательном мероприятии соберутся медики, психологи и волонтёры, помогающие пациентам с тяжёлыми прогрессирующими и ограничивающими жизнь заболеваниями. Севастополь на конференции представит замдиректора АНО «Центр Паллиативной помощи «София» Юлия Петракова.

Накануне конференции, глава департамента здравоохранения Севастополя Сергей Шеховцов вместе с заведующим онкологическим хосписом Виталием Виливчуком и руководителем отделения паллиативной помощи для неонкологических пациентов Юлией Мамбедиевой посетили Первый Московский хоспис и встретились с Анной Федермессер.

28-29 мая 2020 года форум по паллиативной помощи для специалистов Южного федерального округа пройдёт в Симферополе.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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