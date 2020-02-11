Севастопольцы проверили давление и тонометры в ходе акции Росстандарта

Резкое изменение погоды плохо сказывается на состоянии метеочувствительных людей, они жалуются на перепады давления. В Севастополе сегодня можно было проверить работу бытовых тонометров. Город присоединился к акции Росстандарта. Севастопольцам предложили показать домашние тонометры специалистам. Они объяснили, почему приборы могут ошибаться, показывать неверное артериальное давление и как получить правильный результат.

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На инструкциях к тонометрам пишут: срок службы – около 10 лет. Прибор выдерживает несколько тысяч измерений. Важно вовремя заметить неполадки – это поможет избежать экстренных ситуаций.

К всероссийской акции Росстандарта Севастополь присоединился впервые. Тонометры проверяют на эталонной установке. Допустимая погрешность – 3-4 миллиметра ртутного столба. Среди тех, что горожане принесли на проверку за утро, ошибается в измерении каждый пятый.

«Часто у нас в обычных приборах просто меняются батарейки – то, что чаще всего выходит из строя. На механических приборах это может быть либо порвана манжета, либо испорчена груша», – говорит начальник отдела поверки и калибровки Севастопольского центра стандартизации и метрологии Сергей Арутюнян.

Приборы быстро чинят и приводят в порядок. Правда, не все устройства, которыми люди измеряют давление, могут пройти поверку. Вот, например, знаменитый народный метод – линейка и нитка с кольцом. Кладём линейку на предплечье и ведём – ждём, пока начнёт раскачиваться. Раскачивание маятника должно показать верхнюю и нижнюю границы давления.

Правда, ни принцип работы, ни погрешность метода неизвестны. Поэтому лучше всё в любом случае проверить настоящей медицинской техникой.

Перед измерением давления не пить кофе и не курить, посидеть спокойно несколько минут. Во время работы прибора – обязательно молчать. Тогда можно получить достоверный результат. Правила сработают и с механикой, и с электроникой. Единственный случай, когда налаженный электронный прибор может ошибиться – если он изначально подобран неверно.

«Если есть просто гипертоническая болезнь, подойдёт любой. Но больные, у которых есть сопутствующее заболевание, такое как постоянная форма фибрилляции предсердий, так называемая мерцательная аритмия, тонометр должен покупаться с учётом этого заболевания», – поясняет старший фельдшер оперативного отдела скорой медицинской помощи Анна Корецкая.

Символ индикатора аритмии есть на упаковке прибора – это изображение сердца и электрокардиограммы. Такому прибору можно доверять, если не забывать о сроках поверки: минимум раз в год.

Евгения Квашнина, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь