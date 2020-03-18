Севастопольцы просят у Владимира Путина восстановить порт

С просьбой восстановить Севастопольский порт к президенту обратился руководитель Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма.
Владимир Путин рассказал, что порт, оставшийся в собственности города начнут восстанавливать на основании частно-государственного партнёрства.
Также рыбопромышленники пожаловались на дороговизну новых рыболовецких судов, которая мешает обновлению флота. Средний возраст рыболовецкого судна, работающего в Чёрном море – 40 лет.
Служба информации «Вести – Севастополь»
“Мы считаем, необходимо создать государственную компанию, которая построит суда и передаст их на условиях лизинга. Построит на заводах Крыма и Севастополя”, – предложил Валерий Сивочуб.
Источник: Вести.Севастополь