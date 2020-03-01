Севастопольцы рассказали сбываются ли приметы високосного года

Эта неделя особенная не только для 2020 года, но и для последних четырёх лет. Суббота пришлась на 29 февраля. С високосным годом и этой датой связаны некоторые устойчивые поверья. К примеру, о том, что рождённые в этот день всю жизнь будут испытывать трудности.

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Константин Кржеминский родился в високосный год. И тех, кто только начинает жить, он учит ничего не бояться, особенно примет. Есть поверье: високосный год несёт беды и опасности. Кржеминского они преследуют. В восемь лет сильно заболел. Едва не умер. А через несколько лет грянула Вторая мировая война. В оккупированной фашистами Одессе, где тогда жил, он снова оказался на грани жизни и смерти.

«Приезжали фельд-жандармы и оцепляли. Всех сгоняли на площадь старого рынка и вели счёт: «Ein, zwei, drei». Каждого десятого выводили и ставили к стеночке. Вот сколько раз было оцепление, я никогда десятым не попадал», – вспоминает ветеран Великой Отечественной войны Константин Кржеминский.

Остаться в живых, а после войны служить в войсках ПВО, пройдя путь до начальника штаба бригады. Полковник в отставке Константин Кржеминский в свой 91 год верит только в одну примету: утренняя зарядка делает жизнь лучше и дольше.

Алексей Редкевич родился 29 февраля. В приметы не верит, особенно в одну – не жениться в високосный год. Говорят, такие браки некрепкие. Но за 15 лет в профессии ведущего и организатора свадеб Алексей убедился в обратном. А мог и не убедиться. Начинал с проведения дискотек. Но счастливый случай привел на радио. В разговорном жанре так остался и, похоже, нашёл в нём себя.

«На Западе такое модное понятие как семейный врач, семейный адвокат. А у нас есть такое понятие как семейный ведущий. Я в некоторых семьях как член семьи. Это без ложной скромности. Я могу сказать, что у меня есть пять, как минимум, пар молодоженов, у которых я крестил детей», – говорит ведущий торжеств Алексей Редкевич.

У православной церкви своё отношение к браку – потому есть обряд венчания и к суевериям. А их, связанных с високосным годом, множество: не собирать грибы – якобы к болезни, не менять имидж, чтоб удача мимо не прошла. Избавиться от старых вещей – желательно сжечь на костре.

«Суеверие отводит человека от бога, заставляет приближаться к делам тьмы. Конечно нужно от этого удерживаться и следовать ко спасению согласно нашего священного писания, согласно тех заповедей, которые нам даровал господь», – поясняет благочинный Севастопольского церковного округа протоиерей Сергий (Халюта).

Верить или нет в магию чисел и дат – это, конечно, дело каждого.

Но миф о том, что в високосный год задуманное рискует не сбыться, опровергает сама жизнь. Вот Графская пристань – воплощена в её современном виде по проекту, который утверждён как раз в високосном 1844 году. Так что будет год удачным или нет – зависит только от наших стараний. А сам високосный год просто даёт на воплощение хороших замыслов на один день больше.

Олег Смирнов, Александр Попов, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь