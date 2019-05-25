Севастопольцы ремонтируют дом каждый год из-за бесхозной ливнёвки

Жители улицы Силантьева на Корабельной стороне внимательно следят за прогнозом погоды. Ведь каждый дождь для них оборачивается морем проблем. Бесхозный ливнесток буквально затапливает их дома. Куда идёт большая вода и что можно сделать с потоками, которые льются по улицам?
Дом семьи Щёлоковых – в самом низу балки. Участок разрезает бетонный короб ливнёвки. В 2000-х казалось: дом здесь – выгодная покупка. А на деле – ремонт каждый год.
Проблема усугубилась, когда в районе началось активное строительство.
Конец большого водного пути – прямо рядом со стадионом на улице Багрия. Ливнёвка должна вести в море, но вместо него ведёт в болото, которые не пересыхает даже в солнечные дни. Выхода у водопада больше просто нет.
Евгения Квашнина, Александр Попов
Источник: Вести Севастополя