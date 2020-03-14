Севастопольцы сдали на переработку опасные отходы в эко-парке «Лукоморье»

В севастопольском эко-парке «Лукоморье» состоялась экологическая акция по утилизации опасных отходов.

«Севприродназдор» совместно с агентством «Ртутная безопасность» собрали для переработки опасные отходы у жителей Севастополя. Сегодня в «Лукоморье» можно было сдать на утилизацию батарейки, лампочки, просроченные медикаменты, градусники и неработающую технику.

В Севастополе подобные акции проводятся на постоянной основе по инициативе экологических организаций.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото Instagram «Севприродназдор»

Источник: Вести.Севастополь