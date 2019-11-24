Севастопольцы смогут быстро и бесплатно сдать тест на ВИЧ

24 ноября 2019     13
Севастопольцы смогут быстро и бесплатно сдать тест на ВИЧ

Завтра, 25 ноября, в России стартует акция «СТОП ВИЧ/СПИД», ее проводит общественное движение «Волонтеры-медики», и она приурочена ко Всемирному дню борьбы со СПИДом – 1 декабря.

Во всех регионах страны пройдут открытые студенческие форумы «Остановим СПИД вместе!». Также в этом году к акции присоединятся учебные заведения Казахстана, Киргизии, Армении и Таджикистана.

Молодым людям будут рассказывать, какими способами ВИЧ передается, а какими нет, какие симптомы должны насторожить человека и стать поводом для обращения в больницу, какие новые лекарства против СПИДа появились в России, может ли у ВИЧ-инфицированного родиться здоровый ребенок и самое главное – как обезопасить себя от этого вируса.

Движение «Волонтеры-медики», основанное в 2013 году, объединяет 37 тысяч человек во всех регионах страны, это одна из самых крупных добровольческих организаций в сфере здравоохранения в Европе.

В Севастополе на пл. Нахимова будет работать мобильная лаборатория, где все желающие смогут бесплатно сдать экспресс-анализ на антитела к ВИЧ.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Россиянин зарезал сожительницу, угнал ее машину и протаранил полицейских
Россиянин зарезал сожительницу, угнал ее машину и протаранил полицейских

Сотрудники полиции задержали 20-летнего россиянина, которого подозревают в убийстве сожительницы в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает «Фонтанка». …


Обустройство Стрелецкой бухты вылилось в конфликт между жителями и застройщиками
Обустройство Стрелецкой бухты вылилось в конфликт между жителями и застройщиками

Обустройство территории в районе Стрелецкой бухты стало темой споров между жителями прибрежного квартала и частными компаниями. Одни видят угрозу своим …


Севастопольцы смогут быстро и бесплатно сдать тест на ВИЧ
Севастопольцы смогут быстро и бесплатно сдать тест на ВИЧ

Завтра, 25 ноября, в России стартует акция «СТОП ВИЧ/СПИД», ее проводит общественное движение «Волонтеры-медики», и она приурочена ко Всемирному дню …


Явка на выборы президента Румынии на 14:00 составила 21,99%
Явка на выборы президента Румынии на 14:00 составила 21,99%

14:57 Центральное избирательное бюро Румынии заявило, что явка на выборы президента страны на 14:00 составила 21,99%. Об этом сообщает ТАСС …


Полицейский спас пять человек из горящего дома в Нягани
Полицейский спас пять человек из горящего дома в Нягани

В Ханты-Мансийском автономном округе участковый спас пять человек из горящего аварийного дома. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты