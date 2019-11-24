Севастопольцы смогут быстро и бесплатно сдать тест на ВИЧ

Завтра, 25 ноября, в России стартует акция «СТОП ВИЧ/СПИД», ее проводит общественное движение «Волонтеры-медики», и она приурочена ко Всемирному дню борьбы со СПИДом – 1 декабря.

Во всех регионах страны пройдут открытые студенческие форумы «Остановим СПИД вместе!». Также в этом году к акции присоединятся учебные заведения Казахстана, Киргизии, Армении и Таджикистана.

Молодым людям будут рассказывать, какими способами ВИЧ передается, а какими нет, какие симптомы должны насторожить человека и стать поводом для обращения в больницу, какие новые лекарства против СПИДа появились в России, может ли у ВИЧ-инфицированного родиться здоровый ребенок и самое главное – как обезопасить себя от этого вируса.

Движение «Волонтеры-медики», основанное в 2013 году, объединяет 37 тысяч человек во всех регионах страны, это одна из самых крупных добровольческих организаций в сфере здравоохранения в Европе.

В Севастополе на пл. Нахимова будет работать мобильная лаборатория, где все желающие смогут бесплатно сдать экспресс-анализ на антитела к ВИЧ.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь