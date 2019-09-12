Севастопольцы смогут побывать на МКС и ощутить состояние невесомости

12 сентября 2019     17
Севастопольцы смогут побывать на МКС и ощутить состояние невесомости

Звёзды становятся ближе. В Севастополе появился новый космический парк “Космодрайв”. Залы торгового центра “New Соловьи” на Соловьева,12 переоборудовали для подготовки астронавтов.

С 14 сентября до 13 октября жители и гости города могут поучаствовать в космических квестах в виртуальной реальности, побывать на МКС, ощутить взлёт ракеты, отправить послание на Венеру и Марс и почувствовать гравитацию самой большой планеты Солнечной системы.

«Мы хотим заинтересовать детей для будущего их развития. Возможно, кто-то из них захочет стать космонавтом, – говорит Даниил Федченко, администратор космического парка “Космодрайв”. – В нашем парке собрано несколько десятков уникальных экспонатов. Здесь вы сможете узнать вес, если бы вы находились на других планетах, ощутить себя в роли борт-инженера космического корабля или пройти подготовку космонавтов перед космосом в космической центрифуге».

Все зоны “Космодрайва” интерактивные. По окончании путешествия каждому посетителю парка выдаётся сертификат о прохождении космической подготовки. В космопарке надеются, что принцип “учись играя” поможет его гостям не только отдохнуть, но и узнать много нового и полезного.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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Севастопольцы смогут побывать на МКС и ощутить состояние невесомости

Звёзды становятся ближе. В Севастополе появился новый космический парк “Космодрайв”. Залы торгового центра “New Соловьи” на Соловьева,12 переоборудовали для подготовки …



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