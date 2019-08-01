Севастопольцы смогут погрузиться в виртуальную реальность у стены теплопункта

Телевизионные технологии на улице Хрюкина. Во дворе многоэтажек художники заканчивают необычный арт-объект, как его уже окрестили в народе “общественный хромакей”. Кому пришла в голову эта идея и как пользоваться “рир-проекцией” можно узнать по матричному коду прямо на изображении.

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В светло-зеленый цвет окрасили стену теплопункта рабочие «Севтеплоэнерго» и назвали ее “общественным хромакеем”.

«К нам обратились ребята из организации “Севпарки” с такой интересной задумкой, – рассказывает руководитель пресс-службы «Севтеплоэнерго» Надежда Дидюра. – На сайте у нас размещены фотографии, которые мы можем использовать. Это фото с видами Севастополя. Если гости приехали и не успели посетить все достопримечательности – мы им предоставляем такую возможность – выбрать фон, чтобы, когда они приехали домой, с удовольствием демонстрировали фотографии, где они были”.

Хромакей или «цветовой ключ» – технология теле- и кинопроизводства, при которой можно получить двойную экспозицию кадра. Проще говоря, к изображению предмета можно подложить любой фон. Это большой простор для творчества, главное – чтобы стена было равномерно освещена.

Почему именно зелёный? Это один из двух вариантов, также рир-проекция может быть синей. Эти цвета не встречаются в оттенках кожи человека, поэтому любая программа без проблем отделит одно от другого.

В “Севтеплоэнерго” не хотели останавливаться только на зелёной стене. Потому что зелёная стена не была бы оправдана и понятна, а так есть надпись, есть ребята симпатичные, которые здесь нарисованы. Прямой пример, что нужно сделать для того, чтобы получился результат, – объясняет София Мамизерова, художник росписи стен. – Есть QR-код, который можно отсканировать, воспользоваться программой, чтобы понять, как это работает».

При помощи хромакея можно не только подложить другой фон на фото, но и самому погрузиться в виртуальную реальность: стать героем известного фильма, перенестись в прошлое.

Ростислав Колмагоров, Михаил Шурмель, Анастасия Пипенко

Источник: Вести.Севастополь