Севастопольцы смогут погрузиться в виртуальную реальность у стены теплопункта

1 августа 2019     10
Севастопольцы смогут погрузиться в виртуальную реальность у стены теплопункта

Телевизионные технологии на улице Хрюкина. Во дворе многоэтажек художники заканчивают необычный арт-объект, как его уже окрестили в народе “общественный хромакей”. Кому пришла в голову эта идея и как пользоваться “рир-проекцией” можно узнать по матричному коду прямо на изображении.

В светло-зеленый цвет окрасили стену теплопункта рабочие «Севтеплоэнерго» и назвали ее “общественным хромакеем”.

«К нам обратились ребята из организации “Севпарки” с такой интересной задумкой, – рассказывает руководитель  пресс-службы «Севтеплоэнерго» Надежда Дидюра. – На сайте у нас размещены фотографии, которые мы можем использовать. Это фото с видами Севастополя. Если гости приехали и не успели посетить все достопримечательности – мы им предоставляем такую возможность – выбрать фон, чтобы, когда они приехали домой, с удовольствием демонстрировали фотографии, где они были”.

Хромакей или «цветовой ключ» – технология теле- и кинопроизводства, при которой можно получить двойную экспозицию кадра. Проще говоря, к изображению предмета можно подложить любой фон. Это большой простор для творчества, главное – чтобы стена было равномерно освещена.

Почему именно зелёный? Это один из двух вариантов, также рир-проекция может быть синей. Эти цвета не встречаются в оттенках кожи человека, поэтому любая программа без проблем отделит одно от другого.

В “Севтеплоэнерго” не хотели останавливаться только на зелёной стене. Потому что зелёная стена не была бы оправдана и понятна, а так есть надпись, есть ребята симпатичные, которые здесь нарисованы. Прямой пример, что нужно сделать для того, чтобы получился результат, – объясняет София Мамизерова, художник росписи стен. – Есть QR-код, который можно отсканировать, воспользоваться программой, чтобы понять, как это работает».

При помощи хромакея можно не только подложить другой фон на фото, но и самому погрузиться в виртуальную реальность: стать героем известного фильма, перенестись в прошлое.

Ростислав Колмагоров, Михаил Шурмель, Анастасия Пипенко

Источник: Вести.Севастополь

Сейчас читают:

Севастопольцы смогут погрузиться в виртуальную реальность у стены теплопункта
Севастопольцы смогут погрузиться в виртуальную реальность у стены теплопункта

Телевизионные технологии на улице Хрюкина. Во дворе многоэтажек художники заканчивают необычный арт-объект, как его уже окрестили в народе “общественный хромакей”. …


Вести Севастополь 1.08.2019
Вести Севастополь 1.08.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – Ни копейки из городского бюджета. Правительство Севастополя будет без сторонней помощи создавать программу развития города. – …


Австралиец убрал стены ванной ради укрепления отношений
Австралиец убрал стены ванной ради укрепления отношений

Австралиец Трой Уильямсон реализовал спорное планировочное решение в своей элитной квартире в Брисбене. Об этом в четверг, 1 августа, пишет …


Джонсон установил в резиденции часы для обратного отсчета Brexit
Джонсон установил в резиденции часы для обратного отсчета Brexit

В резиденцию премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона доставили часы, ведущие обратный отсчет до выхода королевства из Евросоюза. Об этом пишет газета …


Судебные приставы арестовали машину, владелец которой задолжал 452 млн рублей
Судебные приставы арестовали машину, владелец которой задолжал 452 млн рублей

Сегодня сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Севастополю провели рейд по выявлению должников. Они использовали специальное мобильное приложение, которое …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты