Севастопольцы смогут посмотреть оперу «Летучий голландец» виртуально

10 марта в виртуальном концерном зале Севастопольского центра культуры и искусств состоится прямая трансляция оперы Летучий голландец» из концертного зала Московской филармонии.

Трансляция будет проводиться из концертного зала имени П.И. Чайковского Московской филармонии, в рамках культурного проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал». Министерство культуры организовало сеть виртуальных концертных залов, с целью формирования единого культурного пространства России. Теперь для зрителей даже из самых удаленных уголков нашей страны стали доступны шедевры музыкального искусства. Из центральных концертных залов с помощью современной аппаратуры прямой сигнал поступает в отдаленные регионы.

Организаторы проекта планируют максимально расширить доступность музыкального искусства и с помощью информационных технологий объединить всю территорию России в единое культурное пространство.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь