Севастопольцы смогут провести 31 декабря с закрытыми глазами

Предновогодние выходные обещают быть невероятно захватывающими и сказочными. О том, как интересно провести выходные, куда сходить и что посмотреть – в нашей рубрике «Афиша».

<!-- -->

29, 30, 31 декабря 12:00 – ДКР, ул. П. Корчагина, 1, сказка-балет «Щелкунчик»

Сразу 70 воспитанников кружков хореографии на базе Дворца Культуры Рыбаков выступят в новогодней сказке «Щелкунчик».

27, 28, 29 декабря В 18:30 – СЦКИ, ул. Ленина, 25, шоу «1000 и 1 новогодняя ночь»

Новогодний концерт в Центре культуры и искусств называют «шоу для взрослых», при этом категория зрителей, на афишах не указана. Одно дело 18+ и совсем другое – 12+.

31 декабря 19:00 – ул. Вакуленчука, 47, вечеринка «С закрытыми глазами»

Отключить визуальное восприятие и почувствовать привычные вещи по-другому. Провести несколько часов с закрытыми глазами предлагают тренеры, психологи и актеры.

29 декабря 18:30 – театр им. А.В. Луначарского, пр. Нахимова, 6, спектакль «Снегопад для Киры»

Ирония судьбы, да совсем не та, что показывают по телевизору в канун Нового года. Но тут тоже в квартиру к девушке врывается странный мужчина, и чем все это может закончиться одному Деду Морозу известно.

Анна Сорокина

Источник: Вести.Севастополь