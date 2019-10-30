Севастопольцы смогут пройти бесплатное обследование на компьютерном томографе

30 октября 2019     16
Севастопольцы смогут пройти бесплатное обследование на компьютерном томографе

В Севастополе на базе онкологического диспансера имени А. А. Задорожного пройдёт месячник здоровья легких. В течение ноября будет проводиться бесплатное обследование на цифровом компьютерном томографе. Уровень оборудования и медицинского обследования позволяет при низкой лучевой нагрузке получить высококачественное изображение, которое необходимо для точной постановки диагноза. 

На обследование приглашаются жители Севастополя старше 45 лет, имеющие стаж курения более 10 лет, независимо от того курят они сейчас или нет, а также не состоящие на учете у врача-онколога и не проходившие компьютерную томографию в этом году. Для прохождения осмотра необходимо получить направления установленного образца из поликлиники по месту жительства и записаться на приём по телефону: 8-800-5-800-800.

За последние три года в Севастополе выявление злокачественных новообразований трахеи и лёгких на запущенных стадиях выросло до 42%.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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