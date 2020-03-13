Севастопольцы смогут стать участниками акции «Сад памяти» 18 марта

13 марта 2020     18
Севастопольцы смогут стать участниками акции «Сад памяти» 18 марта

Всех желающих приглашают высадить дерево в память о своём герое. Это международная акция, которая пройдет весной не только в России, но и бывших республиках СССР. Она стартует 18 марта одновременно в трех городах-героях: Севастополе, Керчи, Новороссийске, а также в городах воинской славы: Владикавказе, Грозном, Феодосии, Анапе и городе трудовой доблести и славы Моздоке.

Инструкции и посадочный материал на месте выдадут волонтёры. В Севастополе акция пройдет на нескольких площадках. В Парке Победы она начнется в 10 утра. Там высадят 75 деревьев миндаля – в честь 75-летия Победы.

В 11:30 деревья будут сажать уже на Сапун-горе, в 12:30 – на горе Гасфорта. Туда прибудут участники традиционного мотопробега, который каждый год 18 марта организует клуб «Ночные волки».

В 13:00 акция продолжится на воинском кладбище в с. Оборонное, в 14:00 – у братской могилы в с. Терновка. В это же время деревья в память о героях войны высадят в сквере воинской славы в селе Орлином.

Старт акции в Севастополе даст Народный артист СССР Василий Лановой.

Организаторы «Сада памяти» – движение «Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при активном участии Министерства природных ресурсов и Федерального агентства лесного хозяйства.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото с сайта okean.org

Источник: Вести.Севастополь

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