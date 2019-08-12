Севастопольцы стали брать ипотечные кредиты в полтора раза чаще

12 августа 2019     16
Севастопольцы стали брать ипотечные кредиты в полтора раза чаще

За первое полугодие 2019 года жители Севастополя взяли 544 ипотечных кредита на сумму 1,2 миллиарда рублей. Это в 1,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года, сообщила пресс-служба отделения “Севастополь” Южного ГУ Банка России.

По данным за июнь текущего года, средний срок выплаты ипотеки в Севастополе – 20 лет.

За полгода севастопольцы взяли кредитов на сумму около 5 миллиардов рублей, что почти в два раза больше объема соответствующего периода 2018 года.

Ранее РБК провел исследование, согласно которому средней зарплаты севастопольца хватит, чтобы выплачивать кредит за самую маленькую в стране квартиру площадью 24,9 кв м.

Служба информации “Вести – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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