Севастопольцы стали брать ипотечные кредиты в полтора раза чаще

За первое полугодие 2019 года жители Севастополя взяли 544 ипотечных кредита на сумму 1,2 миллиарда рублей. Это в 1,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года, сообщила пресс-служба отделения “Севастополь” Южного ГУ Банка России.

По данным за июнь текущего года, средний срок выплаты ипотеки в Севастополе – 20 лет.

За полгода севастопольцы взяли кредитов на сумму около 5 миллиардов рублей, что почти в два раза больше объема соответствующего периода 2018 года.

Ранее РБК провел исследование, согласно которому средней зарплаты севастопольца хватит, чтобы выплачивать кредит за самую маленькую в стране квартиру площадью 24,9 кв м.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь