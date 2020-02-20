Севастопольцы стали лучшими наставниками детских технопарков

20 февраля 2020     19
Севастопольцы стали лучшими наставниками детских технопарков

ПедагогИ севастопольского «Кванториума» вошли в ТОП-100 наставников детских технопарков России.

Они вернулись из Москвы, где в рамках национального проекта «Образование» прошли обучение на специальной сессии, рассказал Вести ФМ руководитель «Кванториума» в Севастополе Максим Виноградов.

«Их обучают как раз педагоги и методисты, и другие сотрудники детских технопарков, которые прошли отбор, в ТОП-100 наставников страны в рамках нацпроекта. Эти педагоги у нас становятся модераторами и в некотором смысле транслируют содержание нацпроекта уже новым педагогам, обучая их», – пояснил Виноградов.

По его словам, в севастопольском технопарке теперь шесть педагогов, которые вошли в ТОП-100 наставников страны. Проявить себя новым модераторам предстоит уже на ближайшей сессии, которая пройдёт на базе севастопольского «Кванториума» 25-27 февраля. А уже 9 марта в городе соберутся педагоги детских технопарков из нескольких регионов России. Образовательная сессия будет посвящена soft-компетенциям.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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