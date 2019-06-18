Севастопольцы стали призерами турнира по греко-римской борьбе

Илья Савенко занял второе место в весовой категории до 88 кг среди юношей 2002-2003 годов рождения. Бронзовым призером в весе до 39 кг стал Владислав Герасимов среди юношей 2009-2010 годов рождения. В турнире участвовали 170 спортсменов.

Серебро и бронзу привезли севастопольцы с соревнований по греко-римской борьбе. Открытый муниципальный турнир среди юношей 2002-2010 годов рождения памяти воинов-интернационалистов, погибших при исполнении служебного долга, прошел в Бахчисарае.

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Вести Севастополь 18.06.2019. Выпуск 14:25 Главные темы выпуска: – Горожане смогли бесплатно проверить свой ВИЧ-статус. Всероссийская профилактическая акция стартовала из Севастополя. – Сквер у библиотеки …



Севастопольцы стали призерами турнира по греко-римской борьбе Серебро и бронзу привезли севастопольцы с соревнований по греко-римской борьбе. Открытый муниципальный турнир среди юношей 2002-2010 годов рождения памяти воинов-интернационалистов, …

