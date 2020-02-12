Севастопольцы стали чаще пользоваться ипотекой для приобретения жилья

В прошлом году банки выдали горожанам три миллиарда рублей ипотечных кредитов.

Этот показатель в 1,5 раза выше, чем в 2018 году – и по сумме, и по количеству заключённых договоров. Как и в большинстве российских регионов, в нашем городе в 2019 году брали ипотеку в среднем на 18 лет. Сумма займа – в пределах 2,3 миллиона рублей. Аналитики отмечают, что ставка по ипотечным кредитам в рублях в Южном федеральном округе в декабре прошлого года достигла исторического минимума – 9,1%. При этом наибольшая сумма ипотечных кредитов была выдана в Краснодарском крае.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь