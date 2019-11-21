Севастопольцы увидят сразу двух «Щелкунчиков» – балет и драму

“Щелкунчики” в Севастополе – 31-го декабря за 12 часов до Нового года сказку Гофмана покажут сразу на двух сценах города – во Дворце культуры рыбаков и театре имени Луначарского.

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Одна версия – балетная, другая – драматическая. Какими ноу-хау режиссёры-постановщики собираются удивить современного зрителя, а что оставили в любимом для многих с детства сюжете без изменений?

Для взрослых этот балет словно машина времени, для малышей – очередное доказательство существования чуда. “Щелкунчик” шагает по планете 127 лет. Но особенность постановки во Дворце культуры рыбаков в том, что все роли, кроме дядюшки Дроссельмейера, исполняют дети. Руководитель коллектива – Виктория Холодова – раньше служила в Донецком театре оперы и балета, она вспоминает, как их труппа играла “Щелкунчика” в США и Европе. Успех был колоссальным, но новая версия сказки будет более трогательной, убеждена педагог, и секрет здесь в возрасте исполнителей.

«Когда дети внутри Щелкунчика – это, действительно сказка! Это не сравнить ни с одним взрослым исполнением, – говорит Виктория Холодова, руководитель образцового коллектива балет – студии «Классик». – Ни одна мышка, ни один солдатик – ему не надо объяснять, что это нужно играть! Он взял ружьё, одел форму, он видит этих мышей, он искренне готов их сразить!»

Тем, кто задействован в балете, от пяти до 13 лет. На сцене они не по-детски серьёзны. Для исполнителей ролей Мари и Щелкунчика это первый опыт работы в паре.

«Надо стараться сделать так, чтобы партнёрша не упала, всегда поддерживать её, и чтобы она не волновалась! – рассказывают воспитанники студии. – Запомнить всё надо, порядок движений! Мне нравится, что я могу эмоции свои показать зрителям!»

Эмоций и поводов для радости у юных артистов множество! Арсений Цурко и Василий Шевченко в начале осени прошли отбор для участия в постановке Сергея Полунина “Сатори”. Гастроли со звездой они считают настоящим чудом, а Миша Михайловский называет волшебством то, что, когда он получил роль Мышиного принца, его отца – актёра театра имени Луначарского тоже назначили на роль грызуна. Только в его труппе готовят не балетную версию “Щелкунчика”.

Режиссёр постановки – Павел Пронин вспоминает, как в детстве он оказался зрителем “Щелкунчика” в Кремлёвском дворце. Больше всего его тогда потряс момент погружения Мари в сон.

«Елка, которая, вроде бы, обычная новогодняя вдруг начинает расти, и в этот момент такое ощущение волшебства, и Мари попадает в эту волшебную страну и, конечно, после этого хочется всё время повторить это ощущение елки», – рассказывает Павел. «Открывается занавес, и дети видят красивую сказочную историю, но и в определенный момент это всё разрушается, и мы переносимся в мир вещей, увеличенных коробок», – говорит Елена Тоцкая, заведующая декорационно-бутафорским цехом театра имени Луначарского.

Добавить ощущения волшебства за счёт гигантских декораций – идея художника Мариинского театра Елисея Шепелёва. Он работает в связке с севастопольскими дизайнерами.

Первыми художники-декораторы изготовили костюмы мышей, они выйдут на сцену в таких серых пальто. Образ Мышиного короля должен стать самым зловещим, поэтому у него будет целых три головы. А когда они будут открывать пасти, то оттуда будет идти дым.

К техническим чудесам добавляются календарные. Не сговариваясь, руководство театра имени Луначарского и Дворца культуры рыбаков выбрали одинаковое время для праздничных спектаклей. Они начнутся в полдень 31-го декабря. И так как именно крыса – символ наступающего 2020-го года, режиссёры верят, что загаданные зрителями “Щелкунчика и Мышиного короля” желания сбудутся непременно!

Анна Шустер, Александр Соловьёв, Антон Кузнецов

Источник: Вести.Севастополь