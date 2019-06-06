Севастопольцы увидят фигуры высшего пилотажа в исполнении трех авиагрупп

6 июня 2019     30
Севастопольцы увидят фигуры высшего пилотажа в исполнении трех авиагрупп

«Стрижи», «Беркуты» и «Соколы России» в субботу 8 июня устроят масштабное авиашоу в небе над Севастопольской бухтой.

Как сообщает пресс-служба Черноморского флота, «Стрижи» выполнят комплекс фигур высшего пилотажа на истребителях МиГ-29 в составе шести самолетов, а также парный и одиночный пилотаж.

Летчики авиагруппы «Беркуты» продемонстрируют программу с многочисленными перестроениями в воздухе в составе звена из четырех боевых вертолетов Ми-28Н, а «Соколы России» покажут элементы ближнего маневренного воздушного боя и групповой пилотаж.

Авиашоу начнется на площади Нахимова приблизительно в 11:45 после объявления результатов соревнований военных летчиков «Авиадартс-2019» и награждения победителей и призеров всеармейского этапа конкурса.

В эти дни конкурсанты отрабатывают технику пилотирования, выполняют воздушную разведку, сдают зачеты по теоретической и физической подготовке.

Источник: Вести Севастополя

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