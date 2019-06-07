Севастопольцы устраняют последствия ливня в домах и квартирах

В Севастополе сейчас продолжается ликвидация последствий стихии. Поставлена задача – к вечеру максимально устранить последствия произошедшего. С самыми большими проблемами столкнулись жители низин и домов, где проходит капитальный ремонт крыш.

Ранним утром тропический ливень буквально обрушился на Севастополь. Потоки воды хлынули со всех сторон и сносили всё на своем пути. Дождем смыло даже брусчатку на спуске Котовского. Он признан наиболее пострадавшим от стихи. Повреждено 400 метров дороги. Восстанавливать ее будет «Севастопольский Автодор». А кто и когда будет устранять последствия после дождя в жилых домах – вопрос пока открытый.

«Во дворе, наверное, метр двадцать будет. Потому что вот так, я вот плаваю вот. Все мокрое. В доме по колено. Всё плавает вплоть до того, что все матрасы, вся мебель, все мокрое», – говорит Надежда Соляникова, местная жительница.

Электричество в доме №31 по улице Правды отключили ещё утром. Но потоки воды так просто не выключишь. Больше всего пострадали квартиры на пятом этаже.

«Падает люстра и в конечном итоге потолок обрывается, и затопило всю комнату», – говорит Елена Стаховская, жительница дома №31 по улице Правды.

В доме по улице Правды отсутствует один важный элемент – крыша. Ремонт здесь начали неделю назад, и строители уже успели снять верхний слой покрытия, оставив крышу абсолютно беззащитной. Всё, что успели сделать сейчас – это прикрыть от дождя строительные материалы. И когда теперь продолжатся работы – неизвестно.

Такие серьёзные течи зафиксировали ещё в четырёх севастопольских домах. Пострадавших просят звонить в фонд содействия капитальному ремонту. А сотрудники компании-подрядчика скоро начнут обход квартир. Будут составлять гарантийные письма и описывать повреждения.

Евгения Квашнина, Анастасия Репикова, Наталья Бабкевич, Антон Терёшкин

Источник: Вести Севастополя