Севастопольцы участвуют в конкурсе "Доброволец России"

На Вести-ФМ – заместитель начальника Управления по делам молодежи и спорта города Севастополя Марина Слонченко и руководитель Севастопольской региональной молодежной волонтерской Общественной организация “Команда Жизни”, финалист конкурса «Доброволец России — 2018» в номинации «Помощь детям» Анастасия Балицкая. Каковы цель и задачи конкурса «Доброволец России»? В каких направлениях волонтерской деятельности больше идей и проектов? Сколько заявок уже подано от Севастополя?

Севастопольцы участвуют в конкурсе "Доброволец России" На Вести-ФМ – заместитель начальника Управления по делам молодежи и спорта города Севастополя Марина Слонченко и руководитель Севастопольской региональной молодежной …



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