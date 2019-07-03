Севастопольцы участвуют в конкурсе "Доброволец России"

На Вести-ФМ – заместитель начальника Управления по делам молодежи и спорта города Севастополя Марина Слонченко и руководитель Севастопольской региональной молодежной волонтерской Общественной организация “Команда Жизни”, финалист конкурса «Доброволец России — 2018» в номинации «Помощь детям» Анастасия Балицкая. Каковы цель и задачи конкурса «Доброволец России»? В каких направлениях волонтерской деятельности больше идей и проектов? Сколько заявок уже подано от Севастополя?
Источник: Вести.Севастополь