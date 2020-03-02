Севастопольцы через соцсети жалуются на благоустройство

Территории вокруг детских садов, школ, больниц и других социальных объектов Севастополя нуждаются в благоустройстве.

Причиной одной из первых жалоб в социальных сетях, которые теперь обязаны рассматривать чиновники, стало состояние территории у детсада №41. На заседании правительства Севастополя было принято решение создать карту территорий, нуждающихся в благоустройстве и, со временем, сделать её публичной. К этой работе будут подключать руководителей организаций, муниципалитеты и департаменты.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь