«Севастополь» арестовали в Сингапуре из-за американских санкций

Сингапурские компании опасаются сотрудничества с «Севастополем» из-за американских санкций. Судно и его владелец, компания «Гудзон», находятся в чёрном списке Соединённых Штатов за поставки топлива в КНДР.

По его словам, власти страны хотят добиться судебного решения о продаже судна.

«17 декабря будет суд <…> Это чисто коммерческий спор. <…> Судно арестовано из-за долгов, не из-за санкций», – прокомментировал ситуацию РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Сингапуре Сергей Новосельцев.

Российский контейнеровоз «Севастополь» арестован за долги из-за простоя в связи с ремонтом.

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