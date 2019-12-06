«Севастополь» арестовали в Сингапуре из-за американских санкций

6 декабря 2019     19
«Севастополь» арестовали в Сингапуре из-за американских санкций

Российский контейнеровоз «Севастополь» арестован за долги из-за простоя в связи с ремонтом.

«17 декабря будет суд <…> Это чисто коммерческий спор. <…> Судно арестовано из-за долгов, не из-за санкций», – прокомментировал ситуацию РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Сингапуре Сергей Новосельцев.

По его словам, власти страны хотят добиться судебного решения о продаже судна.

Сингапурские компании опасаются сотрудничества с «Севастополем» из-за американских санкций. Судно и его владелец, компания «Гудзон», находятся в чёрном списке Соединённых Штатов за поставки топлива в КНДР.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: riafan.ru

Источник: Вести.Севастополь

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