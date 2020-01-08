Севастополь борется за звание самого узнаваемого города России

Сейчас он на втором месте рейтинга, после Смоленска.

Началось голосование в проекте «Город России – национальный выбор», в котором будет определён самый привлекательный и узнаваемый город России в 2020 году.

Проголосовать может любой желающий на сайте город-россии.рф. Здесь же есть информация об истории и культуре городов, фотографии. Завершится голосование 30 декабря 2020 года.

На середину дня 8 января лидирует Смоленск, у него почти 3,5 тысячи голосов, с отставанием в тысячу второе место занимает Севастополь. Также в первую пятёрку входят Нальчик, Курск и Челябинск.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь