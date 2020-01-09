Севастополь будет искать деньги на покупку нового парома

9 января 2020     20
Севастополь будет искать деньги на покупку нового парома

Врио губернатора Севастополя сегодня на аппаратном совещании правительства поручил решить вопрос с покупкой нового автомобильного парома. Старый с конца прошлого года периодически вставал на ремонт.

Так в декабре ушедшего года он ломался трижды. 2 января департамент транспорта вновь сообщил горожанам о приостановке паромного сообщения с Северной стороной – в течение суток судно отремонтировали, но никто не дает гарантии, что он не сломается снова.

Летом по Севастопольской бухте курсируют два автомобильных парома: «Адмирал Истомин» и «Адмирал Лазарев». На зиму один из них поставили на ремонт и законсервировали, а второй тоже постоянно выходит из строя. Обоим судам, построенным в Норвегии, больше 30 лет. «Адмирал Истомин» был сдан в эксплуатацию в 1984 году, а «Адмирал Лазарев» – еще на три года раньше.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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