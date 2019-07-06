Севастополь будет экспортировать в Китай вино и информационные технологии

6 июля 2019     18
Севастополь будет экспортировать в Китай вино и информационные технологии

А севастопольским бизнесменам предложат выкупать землю из аренды за 5% кадастровой стоимости. Соответствующий законопроект разрабатывают местные власти.

Об этом говорили сегодня, 6 июля, на заседании бизнес-сообщества “Опора России”. Оно отмечает пятилетие работы на Крымском полуострове. Сегодня его члены – более 20 тысяч предпринимателей. В марте этого года у севастопольского отделения сменилось руководство. 

Главная тема встречи – сотрудничество с рынком Китайской народной республики.

“Китайский рынок растёт ударными темпами. Никаких санкций КНР не вводила в отношении России, и не собирается вводить. Нужно экспортировать туда, где нас ждут, любят, и где есть огромный рынок сбыта”. – говорит Александр Калинин, президент общественной организации “Опора России”.

Экспортировать предлагается в первую очередь вино, информационные технологии, а также предлагать туристические услуги. Тем временем китайские бизнесмены уже заявляли, что к сотрудничеству готовы

Обсудили также планы поддержки регионального бизнеса. Местные власти в качестве ещё одной меры  разрабатывают проект закона о льготной покупке земли. Предприниматели смогут выкупать участки, которые долгосрочно арендуют, по заниженной цене – всего 5% от кадастровой стоимости объекта.

Источник: Вести.Севастополь

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Источник: Портал Информер


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