Севастополь включился в соревнование по сбору макулатуры

С 19 марта по 7 апреля в Севастополе пройдёт всероссийский эко-марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево!», сообщает пресс-служба Севприроднадзора.
Это акция по сбору макулатуры, которая проводится в виде состязания между городами Крыма. По результатам акции будет составлен зеленый рейтинг муниципалитетов.
Учреждениям, собравшим более 300 кг макулатуры, организаторы предоставят автомобиль для вывоза. На приемке бумага взвешивается вместе с машиной, и по этим данным определяется вес собранной макулатуры в отдельно взятом районе или городе. Подробности акции – на сайте Сдай-Бумагу.рфВести ФМ – Севастополь Фото с сайта shatura.ru
Источник: Вести.Севастополь