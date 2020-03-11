Севастополь включился в соревнование по сбору макулатуры

11 марта 2020     23
Севастополь включился в соревнование по сбору макулатуры

С 19 марта по 7 апреля в Севастополе пройдёт всероссийский эко-марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево!», сообщает пресс-служба Севприроднадзора.

Это акция по сбору макулатуры, которая проводится в виде состязания между городами Крыма. По результатам акции будет составлен зеленый рейтинг муниципалитетов.

Учреждениям, собравшим более 300 кг макулатуры, организаторы предоставят автомобиль для вывоза. На приемке бумага взвешивается вместе с машиной, и по этим данным определяется вес собранной макулатуры в отдельно взятом районе или городе. Подробности акции – на сайте Сдай-Бумагу.рф

Вести ФМ – Севастополь Фото с сайта shatura.ru

Источник: Вести.Севастополь

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