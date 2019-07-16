Севастополь вошел в топ-3 регионов РФ по выплате кредитов

Федеральная служба судебных приставов впервые представила географию взыскания задолженностей граждан перед кредитными организациями, сообщило информационное агентство ТАСС.

В Южном федеральном округе приставы должны вернуть банкам 625 тысяч просроченных кредитов на 158 миллиардов рублей, из которых 270 миллионов взяли севастопольцы.

К началу лета должников осталось только около 2,5 тысяч, что делает Севастополь вторым в списке регионов с наименьшим объемом взысканий по кредитам. На первом месте – Чукотка.

Юлия Тюрягина

Источник: Вести.Севастополь