Севастополь вошел в топ-5 городов РФ для молодежного отдыха

Ялта и Севастополь вошли в пятерку городов России, наиболее популярных для отдыха молодежи. Такие данные приводит сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru

К Международному дню молодежи, который отмечается 12 августа, сервис провел опрос пользователей в социальных сетях.

Лучшим городом для отдыха молодежи пользователи выбрали Москву, за нее проголосовало 25,3% опрошенных. На втором месте Санкт-Петербург – 21,69%. Третьим по популярности стал город Сочи – 18,07%. Четвертое место в рейтинге занимает Ялта 15,66%, а пятое – Севастополь 7,23%.

Самыми скучными для молодежи стали Казань, Екатеринбург, Краснодар и Самара.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь