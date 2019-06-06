Севастополь вошел в ТОП-5 популярных некурортных городов

Севастополь вошел в пятёрку некурортных приморских городов, которые туристы чаще всего выбирают для летнего отдыха. Список составил один из популярных отечественных сервисов бронирования жилья.

Он проанализировал оплаченные заявки на проживание сроком на неделю и больше. В рейтинге также Туапсе, Новороссийск, Керчь и Таганрог.

На аренду жилья в Севастополе туристы в среднем потратят 2 600 рублей в сутки. Дешевле всего отдых в Туапсе, за ночь отдыхающие заплатят 1 800 рублей, а самые высокие расценки – в Таганроге, там ночь обойдет в 2 900 рублей.

Источник: Вести Севастополя