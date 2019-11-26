Севастополь вошёл в первую десятку городов РФ по качеству жизни

26 ноября 2019     16
Севастополь вошёл в первую десятку городов РФ по качеству жизни

В рейтинг, составленный в Финансовом университете при правительстве, вошли 78 российских городов с населением более 250 тысяч человек.

При определении уровня жизни учитывалось качество дорог, безопасность движения, уровень культуры и образования, состояние жилого фонда, работа служб ЖКХ, местной власти и медицина, сообщает РИА Новости.

В первую тройку вошли: Казань, Грозный и Тюмень, которая была победителем прошлого года.

Кроме того, в ТОП-10 оказались Краснодар, Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Севастополь, Уфа и Кемерово.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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