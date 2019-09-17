Севастополь впервые принимает юных краеведов со всей страны

17 сентября 2019     27
Севастополь впервые принимает юных краеведов со всей страны

В Севастополь приехали юные краеведы со всей России. В слете участвуют более двухсот школьников. Они расскажут о своих регионах, а также в течение недели будут изучать историю Крыма и Севастополя.

Слёт открыли на территории 35-й береговой батареи. С собой школьники привезли готовые исследования, карты и экологические проекты. Самым главным испытанием станет условный туристический поход.

«Это имитация похода, где определённые станции они должны найти и там выполнить ряд заданий как туристских, так и краеведческих. Например, описание предметов, описание одежды, анализ литературы, которую вдруг они нашли.  Они должны её проанализировать и найти ответы. А туристские – это подъем по склону, спуск, верёвки и так далее», – рассказывает Александр Озеров, начальник отдела Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения.

Для детей готовят фольклорный праздник – покажут обряды и обычаи народов России. Работа разделена по секциям. Юным экологам предстоит описать экологическую тропу и провести небольшое исследование. Историкам – самим создать экскурсионный маршрут, а туристам – разработать программу для гостей полуострова. Всероссийский слёт краеведов Севастополь принимает впервые.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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