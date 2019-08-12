Севастополь вспоминает погибших подводников АПЛ «Курск»

12 августа 2019     22
Севастополь вспоминает погибших подводников АПЛ «Курск»

Сегодня 19 лет со дня катастрофы в Баренцевом море. 12 августа 2000 года в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров затонул атомный подводный ракетный крейсер «Курск». Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли. В их числе 17 севастопольцев. Всех их посмертно наградили Орденом мужества. Двое моряков похоронены на Братском кладбище на Северной стороне – там же, где и подводники-севастопольцы АПЛ «Комсомолец», остальные – на пятом кладбище. На Северной поставили памятный знак «Погибшим в трагедиях на море», на кладбище Коммунаров – стелу “Подводникам-севастопольцам АПРК “Курск”.

Фамилии всех моряков с подводной лодки «Курск» выбиты на мемориале в Видяево. На дне Баренцева моря установлен памятный крест. Мемориальные комплексы открыты также в Курске, Северодвинске, Нижнем Новгороде. В Мурманске поставили боевую рубку АПЛ «Курск». В сентябре прошлого года в Севастопольском медицинском колледже им. Жени Дерюгиной открыли доску в память о погибшем выпускнике этого учебного заведения – мичмане Виталии Романюке.

Сегодня утром в Севастополе в храме Архангела Михаила прошла панихида по подводникам, а сейчас на кладбище Коммунаров идет митинг-реквием.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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