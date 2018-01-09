«Севастополь выбирает будущее!» – гражданская акция с 8 по 14 января

В ходе гражданской акции «Севастополь выбирает будущее!», проведение которой инициировано Правительством Севастополя, в период с 8 по 14 января состоятся мероприятия по повышению доступности мобильных государственных услуг, развитию гражданского общества, а также по информированию населения о предстоящих 18 марта 2018 года выборах Президента РФ.

В мобильных офисах прием граждан будут вести специалисты МФЦ, Центра занятости населения Севастополя, Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Севастополю. В это же время можно пройти медицинские экспресс-обследования в мобильных амбулаториях и флюорографах, которые будут развернуты в местах проведения акции. Праздничным настроением с севастопольцами поделятся артисты Севастопольского центра культуры и искусств, Культурно-информационного центра.

Мероприятия состоятся:

– 8 января с 12.00 до 15.00 (начало концерта – 13.30) в Нахимовском районе (культурный комплекс «Корабел», ул. Рабочая,2).

– 10 января с 17.00 до 20.00 (начало концерта – 18.30) в с. Терновка (Терновский центр культуры и досуга, ул. Ленина,7).

– 12 января с 17.00 до 20.00 (начало концерта – 18.30) в с. Хмельницкое (Сумской проезд, 3, клуб).

Кроме того, в рамках акции «Севастополь выбирает будущее!» состоятся концерты творческих коллективов КИЦ и СЦКИ:

– 9 января, в 17.00, – в с. Орлиное (Орлиновский центр культуры и досуга, ул. Тюкова, 63);

– 11 января, в 17.00 – в п. Сахарная головка (ДК «Севастопольский», ул. Тимирязева, 23);

– 13 января, в 12.00 – в г. Инкерман (клуб «Инкерман», ул. Раенко, 1);

– 14 января, в 12.00 – в г. Балаклава (Балаклавский дворец культуры, ул. Калича, 21).