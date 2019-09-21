«Севастополь» выиграл у ялтинского «Инкомспорта» со счётом 6:3

21 сентября 2019     18
«Севастополь» выиграл у ялтинского «Инкомспорта» со счётом 6:3

Автором дубля стал севастополец Владислав Цой.

ФК «Севастополь» на своём поле выиграл у ялтинского «Инкомспорта» со счётом 6:3. Главным судьей этого матча был Алексей Полянин из Симферополя.

Счёт на седьмой минуте открыл ялтинец Рамиль Гасанов. Спустя 12 минут Алексей Яблонский сравнял счёт, а ещё через две минуты Алексей Ткач вывел севастопольцев в лидеры. Первый тайм завершился со счётом 5:3. Авторами голов стали: Тимур Шадрин и Адам Осмаев из «Инкомспорта», Владислав Цой и Игорь Рогованов из «Севастополя». На 61-й минуте встречи Владислав Цой оформил дубль.

В субботу, 21 сентября, состоялись ещё три матча шестого тура чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза.

Клуб «Фаворит-ВД Кафа» из Феодосии обыграл «Океан» из Керчи со счётом 2:1. Две встречи закончились вничью. Бахчисарайский «Кызылташ» и «Крымтеплица» из Молодёжного – 1:1; «ТСК-Таврия» из Симферополя и «Евпатория» – 0:0.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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Автором дубля стал севастополец Владислав Цой. ФК «Севастополь» на своём поле выиграл у ялтинского «Инкомспорта» со счётом 6:3. Главным судьей …



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