Севастополь в двадцатке лучших городов России

Севастополь находится на 17 месте среди лучших регионов России по качеству жизни.
Исследования проведены по заказу РИА Новости, посчитаны 70 показателей, оценивающие условия жизни и развитие социальной сферы. Данные взяты из Росстата, Центробанка, Министерства здравоохранения и других открытых источников.
При подсчете баллов учитывался уровень доходов жителей, жилищные условия, безопасность, экологические условия, состояние образовательной и медицинской сфер, обеспеченность социальной инфраструктурой, демографическую ситуацию, уровень экономического развития и транспортной инфраструктуры.
По сравнению с 2018 годом, по уровню комфорта город поднялся на три позиции.
Лидеры рейтинга – Москва, Санкт-Петербург и Московская область. На последнем месте находится Республика Тыва, по мнению исследователей – там самые неблагоприятные условия для жизни в стране.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь