Севастополь в двадцатке лучших городов России

17 февраля 2020     11
Севастополь в двадцатке лучших городов России

Севастополь находится на 17 месте среди лучших регионов России по качеству жизни. 

Исследования проведены по заказу РИА Новости, посчитаны 70 показателей, оценивающие условия жизни и развитие социальной сферы. Данные взяты из Росстата, Центробанка, Министерства здравоохранения и других открытых источников.

При подсчете баллов учитывался уровень доходов жителей, жилищные условия, безопасность, экологические условия, состояние образовательной и медицинской сфер, обеспеченность социальной инфраструктурой, демографическую ситуацию, уровень экономического развития и транспортной инфраструктуры.

По сравнению с 2018 годом, по уровню комфорта город поднялся на три позиции.

Лидеры рейтинга – Москва, Санкт-Петербург и Московская область. На последнем месте находится Республика Тыва, по мнению исследователей – там самые неблагоприятные условия для жизни в стране.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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