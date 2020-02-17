Севастополь в двадцатке лучших городов России

Севастополь находится на 17 месте среди лучших регионов России по качеству жизни.

Исследования проведены по заказу РИА Новости, посчитаны 70 показателей, оценивающие условия жизни и развитие социальной сферы. Данные взяты из Росстата, Центробанка, Министерства здравоохранения и других открытых источников.

При подсчете баллов учитывался уровень доходов жителей, жилищные условия, безопасность, экологические условия, состояние образовательной и медицинской сфер, обеспеченность социальной инфраструктурой, демографическую ситуацию, уровень экономического развития и транспортной инфраструктуры.

По сравнению с 2018 годом, по уровню комфорта город поднялся на три позиции.

Лидеры рейтинга – Москва, Санкт-Петербург и Московская область. На последнем месте находится Республика Тыва, по мнению исследователей – там самые неблагоприятные условия для жизни в стране.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь