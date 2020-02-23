Севастополь – в лидерах российских курортов для отдыха в марте

Севастополь и еще шесть крымских городов попали в рейтинг самых популярных у туристов курортных направлений для отдыха в марте. В топ-10 также вошли Ялта, Феодосия, Алушта, Евпатория, Мисхор и Судак. Также там три краснодарских города: Сочи, Анапа и Новороссийск.

Об этом сообщает сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru. Туристы бронируют в марте жилье от трех до 20 ночей и готовы потратить на проживание от 1,1 до 1,8 тысяч рублей в сутки.

Дешевле всего обойдется жилье в Феодосии, а вот самое дорогая аренда – в Севастополе. Так, отдых в Феодосии в среднем стоит 1076 рублей в сутки, в Евпатории – 1175, в Анапе – 1200, в Судаке – 1370, Алуште – 1378, в Сочи – 1404, Новороссийске – 1500, Ялте – 1688 и Севастополе 1823 рубля в сутки.

Из-за того, что 8 марта в этом году выпало на воскресенье, россияне будут отдыхать три дня: с 7 по 9-ое. Некоторые берут дополнительные дни отдыха и уезжают в это время в путешествие, хотя март на Черноморском побережье России – месяц ветров и неустойчивой погоды.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото с сайта tiptoptrip.ru

Источник: Вести.Севастополь