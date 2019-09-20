Севастополь в тройке черноморских курортов, популярных для отдыха в октябре

Средний срок пребывания туристов в городе в этот период – шесть дней.

Севастополь в тройке черноморских курортов, популярных для отдыха в октябре

Средний срок пребывания туристов в городе в этот период – шесть дней.

Севастополь оказался в первой тройке черноморских курортов России, выбираемых для отдыха в октябре. Такие данные приводит сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Средняя стоимость проживания в городе в середине осени составляет 2065 рублей за сутки, а средний срок пребывания – шесть дней.

Весь список выглядит следующим образом:

Ялта; Сочи; Севастополь; Алушта; Феодосия; Евпатория; Алупка; Судак; Анапа; Геленджик.

При этом самый дешёвый отдых в Анапе – около 744 рублей за сутки, а наиболее продолжительный – в Евпатории.

Список курортов составлен на основании анализа оплаченных броней жилья на период с 1 по 31 октября.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь