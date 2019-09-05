Севастополь в этом году посетили 418 тысяч туристов

Эта цифра на 18,5% больше, чем было за 8 месяцев 2018-го. Тогда с января по август включительно город принял 340,8 тысяч путешественников, сообщает правительство города.

В правительстве подсчитали, что более 40% туристов летом приезжали в Севастополь на пять суток, 25% останавливались на 4 дня, 27% – на три ночи и 8% – на две.

На экскурсиях в музеях города побывали 1 млн 230 тыс. человек – это число выше за счет тех, кто не пользовался услугами отелей и гостевых домов и, конечно, местных жителей.

Рост турпотока влияет и на доходы города. Так, например, гостиницы и общепит в этом году внесли в городской бюджет уже 173 миллиона рублей налогов – это на 18% больше прошлогодних показателей.

Республику Крым с начала года посетили 5,8 млн человек, а музеи полуострова – более 2,6 миллионов.

Курортный сезон завершается, но в Севастополе готовится еще много интересных событий. В эти выходные стартует Крымский военно-исторический фестиваль на Федюхиных высотах, фестиваль «Русская Троя» на Малаховом Кургане, а в конце сентября на виноградниках агрофирмы «Золотая балка» пройдет двухдневный фестиваль виноделия и урожая WineFest.



Источник: Вести.Севастополь