Севастополь газифицируют на 100 миллионов рублей

Субсидию предоставило правительство Москвы. Необходимые документы на получение денег утвердили на заседании правительства Севастополя.

“В рамках сотрудничества между правительством Севастополя и правительством Москвы предусмотрено финансирование проведения работ по газификации многоквартирных жилых домов Севастополя. На 2020 год запланирована общая сумма придельного объема субсидии в размере 99 млн рублей”, – цитирует исполняющего обязанности директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова ИА “Новый Севастополь”.

Полностью газифицировать Севастополь поручил Президент Владимир Путин два года назад.

В конце сентября проведено межевание земли для строительства газопровода на 5-м километре Балаклавского шоссе.

Служба информации «Вести – Севастополь»

фото biz.liga.net

Источник: Вести.Севастополь