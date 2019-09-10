Севастополь готовится к Пятому ежегодному фестивалю «ВелоНочь-2019»

10 сентября 2019     14
Севастополь готовится к Пятому ежегодному фестивалю «ВелоНочь-2019»

Мероприятие начнётся 21 сентября на площади Нахимова.

Принять участие в «ВелоНочи» приглашают велосипедистов старше 14 лет. Цель фестиваля – привлечь внимание жителей Севастополя и Крыма к занятиям спортом и здоровому образу жизни.

Регистрация участников пробега начнётся в 19:00. Организаторы призывают приезжать в карнавальных костюмах и на светящихся велосипедах.

Колонна в сопровождении автомобилей ГИБДД стартует от площади Нахимова в 21:00 и двинется по маршруту: Большая Морская – Гоголя – проспект Ген. Острякова – Н. Музыки – улице Ленина. В 22:00 велосипедисты финишируют на площади Нахимова.

Во время фестиваля подведут итоги второй акции «На работу на велосипеде», которая пройдёт 20 сентября 2019 года.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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