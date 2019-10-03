Севастополь готовится к чемпионату технического творчества «Технофест»

Приз зрительских симпатий получит одна из команд-победителей Международного кейс-чемпионата Кампуса молодежных инноваций. Проект, который удостоится такой награды, определят 9 октября на площади Нахимова во время фестиваля технического творчества “Технофест”. Об этом в эфире Вести ФМ рассказал руководитель севастопольского детского технопарка “Кванториум” Максим Виноградов. Он подчеркнул: чтобы попасть в финал и представить свой проект на главной сцене города, работам ребят предстоит пройти серьезный отбор, в том числе, предзащиту.

“8 октября – это финальная защита, на которой будут представлены эксперты всех департаментов Севастополя, будут эксперты из числа общественности, стейкхолдеры (заинтересованные лица), которые смогут дать экспертную оценку проектам детей. Плюс сами ребята голосуют за свои проекты “, – уточнил Виноградов.

Лучшие проекты талантливых юных изобретателей реализуют. Виноградов подчеркнул, что у севастопольских кванторианцев уже есть опыт воплощения их работ. Они создали виртуальный тур по музею “Подземный Севастополь” и научный квест.

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Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь